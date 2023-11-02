В Херсонской области начали отапливать социальные объекты

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, для всех котельных подготовили запас угля и дров для розжига

ГЕНИЧЕСК, 2 ноября. /ТАСС/. В Херсонской области начали отапливать больницы, интернаты и другие социальные объекты. Большинство котельных завершили подготовку к зиме, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Вчера и сегодня планово запускаем отопление всех соцобъектов. Прежде всего, больниц, интернатов. Школы будут с теплом к моменту выхода детей с каникул на следующей неделе. Из 394 котельных области подготовку к зиме прошли 343. Причем это не просто проверка - большинство пришлось ремонтировать. 26 котлов и 72 насоса установили новые. Сейчас идет ремонт еще 31 объекта. В том числе новые котлы монтируем в 4-й школе Геническа и 1-й Новотроицкого, Ивановской больнице", - написал он.

Он уточнил, что для всех котельных подготовили запас угля и дров для розжига. "Готовим к зиме и водное хозяйство - артезианские скважины - их 529, насосные станции, сети. Большую помощь, спасибо им, оказывают наши регионы-шефы: ведут ремонт, пополняют зимний аварийный запас, в семи районах области поставили на дежурство свои аварийные бригады. Тревогу на сегодня внушает только состояние многоквартирных домов. Почти всем больше 50 лет, многие откровенно ветхие. Привести их в нормальное состояние даже за год-два невозможно. Но будем этим планомерно заниматься", - добавил Алексеенко.