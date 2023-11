Такер Карлсон посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме

Телеведущий нанес визит утром 2 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Телеведущий Такер Карлсон посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме. Об этом журналист написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш сегодня утром", - сообщил Карлсон.

Основатель WikiLeaks был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее жена Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре 2022 года ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pais, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.