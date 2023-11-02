Москвичей предупредили о возможном образовании гололедицы в ночь на 3 ноября

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Гололедица может образоваться на дорогах Москвы в ночь на 3 ноября. Об этом автомобилистов предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице в ночь на 3 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.