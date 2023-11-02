Мезенцев анонсировал выпуск ко Дню независимости Белоруссии книги о партизанах

В ней представят новые факты преступлений фашистов на территории Беларуси и ближайших субъектов Российской Федерации

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Книга о партизанском движении и преступлениях фашистов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны пополнит серию "Библиотека Союзного государства" ко Дню независимости Белоруссии. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Мы в следующем году выпускаем к 3 июля новую книгу серии "Библиотека Союзного государства", которая будет посвящена и партизанскому движению, и мы представим новые факты злодеяний фашистов на территории Беларуси, на территории ближайших субъектов Российской Федерации", - сказал Мезенцев журналистам в Бресте перед заседанием коллегий министерств культуры Белоруссии и РФ.

Он отметил, что в следующем году планируется увеличить количество проводимых в рамках СГ гуманитарных мероприятий. "Мы также поддерживаем с учетом увеличения союзного бюджета на 38% - что также является реализацией позиций и поручений президентов наших стран [Владимира Путина и Александра Лукашенко] - рост мероприятий культурно-гуманитарной, патриотической направленности. Фактически на треть их увеличиваем", - сообщил госсекретарь.

"Это и кадетская молодежная смена, и спартакиады, которые будут соотносимы с местами боев и годовщинами, в которые в следующем году мы неоднократно будем вспоминать подвиги отцов и дедов, связанные с 80-летием крупнейших сражений Великой Отечественной войны", - уточнил Мезенцев.

В День памяти и скорби 22 июня в Брестской крепости Мезенцев представил вторую книгу серии "Библиотека Союзного государства" - "Срока давности не имеют...", рассказывающую о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В издании представлены материалы уголовных дел, свидетельства очевидцев.

Первая книга серии "Библиотека Союзного государства", выпущенная в 2022 году, была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 1812 года.