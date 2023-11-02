СМИ: двух рожденных в Берлине панд в декабре отправят в Китай

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Пит и Паола была первыми пандами, родившимися на территории Германии

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Две четырехлетние панды, рожденные в Берлине, в декабре будут отправлены в Китай. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, панды Пит и Паола была первыми пандами, родившимися на территории Германии. Они родились в Берлинском зоопарке в 2010 году. Однако эти панды считаются собственностью Китая, так как их родители были переданы Германии на временное пользование. По словам представителей Берлинского зоопарка, это было согласовано с самого начала, что после появления у арендованных у КНР панд потомства, оно должно быть отправлено в Китай в течение двух - четырех лет, пишет газета. Süddeutsche Zeitung сообщает, что животные будут отправлены в КНР в середине декабря.

Издание подчеркивает, что у берлинцев есть несколько недель, чтобы увидеть этих панд в зоопарке. После этого они переедут в город Чэнду, на ту же станцию разведения панд, откуда родом и их родители.