Гладков сообщил, что новая школа появится в микрорайоне под Белгородом до конца 2025 года

Глава Белгородской области отметил, что регион участвует во всех госпрограммах по капремонту и возведению социальных объектов

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Новая большая школа будет построена в микрорайоне Репное под Белгородом до конца 2025 года. Об этом сообщил в рамках прямой линии с жителями губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что область уже подала соответствующую заявку на оказание софинансирования ее строительства в федеральный центр. "Подала заявку на строительство большой школы в Репном, ее планируют построить до конца 2025 года", - сказал Гладков.

По его словам, регион участвует во всех госпрограммах по капремонту и возведению социальных объектов. "Нам важно, нам нужно, огромный запрос населения, особенно белгородская, старооскольская, губкинская агломерации, - все, что от нас зависит, мы будем делать, используем все источники финансирования", - заметил Гладков.

Что же касается конкретно будущей школы в Репном, глава региона подчеркнул, что заявка была подана в рамках проекта ВЭБа "ПроШкола". "По-моему, мы первые в стране, кто подали заявку на этот проект, первые, кто построили три школы в 2022 году, я надеюсь, что у нас хорошая кредитная история, и уверен, что наша заявка будет положительно рассмотрена", - пояснил Гладков.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора напомнили, что одной из трех сданных в прошлом году школ стала начальная школа на 100 мест в Репном, возведенная в рамках концессионного соглашения, совмещенная с детским садом. "В школе расположены спальни-игровые, читальный зал, зона отдыха, актовый зал с гримерной, зал хореографии, спортивный зал, кабинет логопеда и кабинет психолога с сенсорной комнатой, лингафонный кабинет", - заметили в пресс-службе. Тогда в открытии объекта принимал участие по видеосвязи министр просвещения России Сергей Кравцов.