В Череповце после реконструкции запустили шестиполосный проспект и главную улицу

В городе также заработала новая газовая заправка

ТАСС, 2 ноября. Новый шестиполосный Шекснинский проспект открыли для движения в Череповце, промышленной столице Вологодской области. Ко дню города, который отмечается 4 ноября, открыта после реконструкции и благоустройства главная историческая улица - Советский проспект, сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

"Движение по Шекснинскому проспекту в Череповце открыто. Все шесть полос новой магистрали, а также дублеры и тротуары полностью готовы. С полноценным запуском проспекта сформировано транспортное кольцо, которое объединило четыре крупных района - Зашекснинский, Заягорбский, Индустриальный и Северный. Новая транспортная инфраструктура - это прежде всего безопасность и большой шаг к дальнейшему развитию города", - сообщил Германов в своем Telegram-канале.

Как проинформировал спикер Вологодского заксобрания Андрей Луценко, новый участок с расширением до шести полос построили от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Работы по расширению дороги выполнялись в несколько этапов с 2021 года. Протяженность участка - более 1,2 тыс. м. Обустроены парковочные карманы, пешеходные переходы, остановочные пункты, места для разворота, дублеры, регулируемые перекрестки, велодорожки. Здесь также обновили инженерные сети для снабжения развивающихся микрорайонов - водопровод, канализацию, теплосети. Теперь проспект ведет к Архангельскому мосту, открытому в 2022 году.

По информации мэра, открыли после реконструкции и Советский проспект, завершается его благоустройство. Обустроили тротуары и пешеходные дорожки, удобные автобусные остановки, заезды и карманы. Высадили 218 взрослых деревьев и 5 тыс. кустарников, провода убрали под землю, а также обустроили цветники с многолетними растениями. Концепцию обновления проспекта разработала архитектурно-градостроительная компания "Яуза". На реконструкцию улицы, а также парка "Серпантин" компания "Северсталь" выделила 1,5 млрд рублей.

1 ноября в городе заработала новая газовая заправка, здесь четыре поста, заправляться смогут до 200 автомобилей в сутки. Кроме того, почти половина городских автобусов работает на газомоторном топливе. Раньше им приходилось после окончания работы на линии делать крюк в несколько километров, поскольку единственная газовая заправка располагалась на Кирилловском шоссе. С вводом в строй новой холостые пробеги общественного транспорта станут существенно меньше. Это важно еще и потому, что предстоящей весной парк "Череповецкой автоколонны" пополнится 34 новыми автобусами на газомоторном топливе.