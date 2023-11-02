Отличившимся участникам белгородской обороны будут вручать медали

Всего в состав белгородской теробороны входят около 3 тыс. человек

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Специальная региональная награда - медаль членам самообороны учреждена в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков продемонстрировал ее во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Самооборона заслужила любовь и уважение со стороны жителей. Поэтому мы подготовили награду специальную членам самообороны. В ближайшее время мы постараемся вручить на официальных публичных мероприятиях тем, кто наибольший вклад [внес] в содействие, кто вложил душу, время. Их в семьях мало видят, потому что они понимают, насколько сложное сейчас время и уделяют этому максимальное количество личного времени, не считаясь ни с какими затратами. Это настоящие патриоты и мы должны благодарить их. Уже на их делах мы воспитываем наших детей", - сказал Гладков.

Также, по его словам, в Белгородской области практически создан второй полк самообороны, сейчас идет стадия снабжения обмундированием. "Есть муниципалитеты, которые полностью завершили формирование своей части, есть муниципалитеты, которые приближаются к завершающему этапу. Я надеюсь, что не так много времени осталось, чтобы доложить о том, что второй полк белгородской самообороны сформирован и готов к защите родной земли", - добавил губернатор.

В состав белгородской теробороны входят около 3 тыс. человек, на границе с Украиной с ноября 2022 года создали семь батальонов.