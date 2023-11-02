2 ноября, 18:26

Число мигрантов, прибывших на Канары в 2023 году, выросло на 111%

По данным МВД Испании, оно превысило 30,7 тыс.

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Более 30,7 тыс. нелегальных мигрантов прибыли с начала 2023 года на испанские Канарские острова. Об этом сообщило МВД королевства.

По его информации, этот показатель на 111,2% выше цифры, зафиксированной с 1 января по 31 октября 2022 года. Особенно проблема с нелегальной миграцией на Канарских островах усугубилась в последние недели.

Всего с начала года в Испанию смогли попасть более 44,4 тыс. мигрантов, что на 57,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

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