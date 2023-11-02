В Минске призвали ускорить работу по совместному с РФ кинопроекту к 80-й годовщине Победы

Министр культуры России Ольга Любимова в свою очередь предложила создать общий план памятных мероприятий, посвященных годовщине Победы и 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Кинематографисты Белоруссии и России должны ускорить работу по созданию совместного кинопроекта, приуроченного к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2025 году. Об этом заявил министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в ходе состоявшегося в Бресте совместного заседания коллегий министерств культуры двух стран.

"Специалисты Беларуси и России являются стратегическими партнерами в совместном кинопроизводстве. Однако должен отметить, что до настоящего времени так и не определен яркий совместный кинопроект, приуроченный к знаковой дате нашей общей истории - 80-летию Великой Победы. На наш взгляд, необходимо оперативно продолжить работу в этом направлении", - приводит слова министра агентство БелТА.

Участники заседания обсудили выполнение планов по сотрудничеству между министерствами на 2022-2024 годы и перспективные направления взаимодействия. "Благодаря совместной работе наших министерств, учреждений культуры регионов совместные мероприятия в 2023 году проходят ежемесячно. В текущем году нам действительно есть чем гордиться", - отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Она предложила создать общий белорусско-российский план памятных мероприятий, посвященных годовщине Победы и 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в 2024 году.

Маркевич выдвинул идею о создании в рамках программы сотрудничества министерств проектов, посвященных народным праздникам. "Нужно включить в нашу программу проекты, популяризирующие народные праздники и обряды. Возможно, назрела необходимость в организации отдельного фестиваля. Предлагаю коллегам обсудить данный вопрос", - сказал он.

Также глава Министерства культуры Белоруссии предложил организовать совместные художественные проекты. "Почему бы не начать с обменных выставок, посвященных 180-летию великого русского живописца Ильи Репина, который провел часть своей жизни на Витебщине, где создал большое количество шедевров", - отметил Маркевич.