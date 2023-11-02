В Чечне восьми высокогорным селам вернули исторические названия

Населенные пункты исторически входили в Галанчожский район до депортации 1944 года

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Исторические наименования Акка, Хайбах, Галанчож, Моцарха, Пешха, Хийлах, Чармах и Ялхарой вернули селам в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовали на портале правовой информации.

"На основании предложения парламента Чеченской Республики присвоить наименования Акка, Галанчож, Моцарха, Пешха, Хайбах, Хийлах, Чармах и Ялхарой селам, образованным на территории Урус-Мартановского района Чеченской Республики", - говорится в документе.

Населенные пункты исторически входили в высокогорный Галанчожский район, расположенный в центре республики. Он был одним из крупнейших до депортации 1944 года. В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало Галанчожский район, включив его территорию в состав Ачхой-Мартановского, Серноводского, Итум-Калинского районов.

После реабилитации чеченскому населению запретили селиться в районе, который считается историческим для чеченцев. В 2012 году по инициативе Кадырова он был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица. В рамках восстановления Галанчожского района власти региона построили более 230 км автодорог и восстановили архитектурные памятники, которых в муниципалитете насчитывается более 250.