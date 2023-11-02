Более 40% опрошенных жителей ФРГ считают, что действия Израиля против ХАМАС "зашли далеко"

Согласно исследованию института Infratest dimap, 35% респондентов назвали разумными действия еврейского государства

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Более 40% жителей Германии полагают, что действия Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС "зашли слишком далеко". Таковы данные исследования общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD и газеты Die Welt.

Отвечая на вопрос об оценке воздушных ударов Израиля и наземной операции, 41% респондентов отметил, что это заходит слишком далеко. При этом 35% опрошенных заявили, что действия Израиля "разумны". Еще 8% назвали их "недостаточными". Таким образом, поддержка Израиля в целом преобладает, но незначительно.

Социологи спросили участников исследования, как они оценивают борьбу Израиля с терроризмом, когда она затрагивает палестинское гражданское население в секторе Газа. Большинство (61%) считают такой подход неоправданным. Четверть жителей ФРГ высказали противоположную точку зрения.

Что касается негативного отношения к евреям в Германии, которое в настоящее время проявляется прежде всего в форме антиизраильских демонстраций во многих городах страны, то сейчас лишь незначительное большинство (52%) подчеркнули, что антисемитизм распространяется по всей Германии. Это на 7 п.п. меньше, чем было в аналогичном опросе в октябре 2019 года, проведенном вскоре после попытки массового убийства евреев в синагоге в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт). 37% опрошенных считают, что ненависть к евреям на данный момент не распространяется в ФРГ. Кроме сторонников правой партии "Альтернатива для Германии", преобладает мнение, что проблема антисемитизма в Германии обостряется.

В целом, 74% указали, что они "очень сильно" или "сильно" обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке, 22% немцев этот вопрос волнует не так сильно. Согласно опросу, респонденты особенно обеспокоены судьбой израильтян, взятых в заложники боевиками ХАМАС (81%), 78% опасаются, что конфликт может распространиться на соседние страны региона, 72% тревожит судьба палестинского гражданского населения, 65% - мирного населения Израиля.

77% респондентов полагают, что ХАМАС "полностью" или "в некоторой степени" несет ответственность за положение палестинского гражданского населения в секторе Газа. При этом 57% считают, что ответственность несет Израиль, 28% придерживаются противоположной точки зрения.