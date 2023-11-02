Материалы трибунала по Украине передали в 13 тыс. общественных организаций

Как сообщил председатель трибунала Максим Григорьев, опросили более 700 человек, которые являются пострадавшими и свидетелями преступлений Киева

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Материалы международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников переданы в более чем 13 тыс. различных общественных организаций. Об этом сообщил председатель трибунала Максим Григорьев в рамках форума "Сообщество".

"Мы уже передали материалы, разослали их в электронной форме в более чем 13 тыс. различных международных общественных организаций, в том числе и западным журналистам", - сказал Григорьев. Он напомнил, что трибунал начал свою работу в районе боевых действий практически сразу после начала специальной военной операции (СВО). "На данный момент опросили более 700 человек. Это непосредственно пострадавшие и свидетели украинских преступлений", - уточнил Григорьев.

Он отметил, что недавно вышла книга с материалами трибунала. "Экземпляр издания передан генсеку ООН, кроме того, достаточно большое количество книг отправлены и в другие международные организации, в российские посольства за рубежом. Книга вышла на русском и английском языках", - сказал Григорьев.

Как отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, несмотря на то, что международные организации реагируют "весьма лицемерно" на факты преступлений Украины, продолжать работу трибунала необходимо. "Следственный комитет РФ возбудил уже сотни уголовных дел по факту военных преступлений, и в новых регионах были вынесены приговоры за обстрелы и пытки. Постепенно правоохранительная практика идет, эту работу будем продолжать", - сказал он.

Брод добавил, что распространять информацию о преступлениях Украины надо также через интернет-пространство посредством выставок, пропаганды подвигов жителей новых регионов и героев СВО.

Член трибунала, сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич добавил, что идет "большая системная работа по категоризации собранных материалов, деяния укрофашистов записываются в ежедневном режиме". "Мы могли бы сделать из этого большой документальный сериал, но не уверен, что большинство телеканалов готовы показывать эти тяжелые материалы", - сказал Малькевич. По его мнению, видеосвидетельства, собранные трибуналом, "надо запаковывать языком художественной культуры и формы, чтобы достучаться до людей, которые аполитичны и далеки от этого".

О трибунале

Трибунал был создан 1 марта 2022 года на конференции в ОП, в него входят представители гражданского общества из более 26 стран мира: журналисты, юристы, представители некоммерческих организаций.