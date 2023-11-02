Против солиста группы Aerosmith Тайлера подали новый иск о сексуальном насилии

В иске американка Жанна Белино утверждает, что подверглась насилию со стороны певца в день их единственной встречи, состоявшейся летом 1975 года в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Американка Жанна Белино подала против солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера иск, в котором обвинила его в совершении над ней сексуального насилия в 1970-х. Об этом в четверг сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на текст документа.

В иске Белино утверждает, что подверглась насилию со стороны певца в день их единственной встречи, состоявшейся летом 1975 года в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет, после показа мод, на котором она выступала моделью.

По данным истицы, Тайлер совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера два раза - в телефонной будке во время прогулки и в баре отеля, где он остановился. При обоих эпизодах присутствовали свидетели, однако они не вмешались. Как утверждается в иске, после этого певец поднялся в свой номер и вскоре передал Белино через своего помощника, чтобы она поднималась к нему. Однако видевший происходящее швейцар "затолкал" ее в такси у здания и велел водителю уезжать.

Женщина требует возмещения нанесенного ей ущерба, определение размера которого доверяет суду.

30 декабря 2022 года Джулия Холкомб, сожительствовавшая со Стивеном Тайлером в 1970-х годах, будучи несовершеннолетней, также подала против него иск с обвинениями в сексуальном насилии.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джоуи Крамер. Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году члены команды были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список ста величайших музыкантов всех времен.