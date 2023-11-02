Географию игр "Зарница 2.0: время героев!" расширят на все белгородские школы

Осенний этап соревнований будет состоять из трех испытаний

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области намерены в 2024 году расширить географию игр "Зарница 2.0: время героев!" на всю территорию региона, чтобы отборочные соревнования проходили в каждом муниципальном образовании. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков, комментируя итоги завершившихся игр 2023 года.

"Наша задача - охватить все школы в каждом районе и округе, сегодня договорились с главами, что в следующем году первый весенний этап игры будет проходить в каждом муниципальном образовании региона, а затем победители приедут на областные соревнования", - сказал Гладков.

Он отметил при этом, что осенний этап будет состоять уже из трех испытаний: поселковые/городские, районные и областные. "Зачем мы это делаем? Мы, как прифронтовой регион, как никто другой понимаем, что защищать страну, свой дом - это не просто слова, это задача каждого мужчины", - подчеркнул губернатор.

Он особо отметил тот факт, что среди участников было много девушек, вставших в строй вместе с парнями. "Уверен, что нам под силу справиться со всеми вызовами, которые перед нами стоят, также благодарен инструкторскому корпусу, с профессионализмом создающему все условия, чтобы ребятам было интересно", - заключил Гладков.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора региона напомнили, что в Чернянском районе наградили победителей регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница 2.0: время героев!", в которой принимали участие 13 команд курсантов открывшихся в нынешнем году Центров развития военно-спортивной подготовки "ВОИН". Также на соревнования приехала и сборная из ДНР. "Соревнования включали в себя испытания, максимально приближенные к реалиям армейской службы, - это ориентирование на местности, блок "Шифровка", спасение раненого, переправа, доразведка, исторический квиз и командный "Встречный бой", - пояснили в пресс-службе. По итогам всех испытаний лучшей стала команда Старооскольского городского округа.