В России пройдет акция "Большой этнографический диктант"

Для участников подготовили 30 вопросов, 20 из них - общие, еще 10 - уникальные для каждого субъекта РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в России с 3 по 8 ноября, ее участники смогут оценить свой уровень этнокультурной грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

"С 3 по 8 ноября 2023 года пройдет ежегодная Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Акция знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. По традиции диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах", - говорится в сообщении.

Рабочие языки диктанта - русский, английский, испанский. Для участников подготовили 30 вопросов, 20 из них - общие, еще 10 - уникальные для каждого субъекта РФ (для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией за ее пределами). Время прохождения - 45 минут, максимально можно набрать 100 баллов.

Впервые диктант провели в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В 2022 году число участников выросло до 4 млн (из 89 регионов РФ и 183 стран мира). Отмечается, что на сегодняшний момент 20 стран зарегистрировались для участия в диктанте в качестве офлайн-площадки.

Список площадок диктанта для офлайн-участия доступен на сайте miretno.ru, там же можно ответить на вопросы в онлайн-формате. После прохождения диктанта на сайте формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде. Правильные ответы на задания опубликуют на сайте до 13 ноября 2023 года.