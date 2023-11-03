Президент Палестины провел телефонный разговор с Папой Римским

Понтифик подчеркнул важность достижения мира и прекращения войны в Ближневосточном регионе

РАБАТ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел в четверг вечером телефонный разговор с Папой Римским Франциском, во время которого стороны обсудили обострение ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Понтифик выразил "глубокую печаль по поводу жертв среди гражданского населения и заверил, что в предстоящий период будет поддерживать связь с президентом Аббасом для проведения дальнейших консультаций и оказания помощи", сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Папа Римский подчеркнул "важность достижения мира и прекращения войны в [Ближневосточном] регионе и во всем мире, а также срочную необходимость своевременного оказания всем гуманитарной помощи".

В свою очередь Аббас указал на важность усилий Ватикана по прекращению огня в секторе Газа. "Президент Аббас подчеркнул жизненно важное значение продолжения усилий Ватикана по обеспечению немедленного прекращения огня и израильской агрессии в секторе Газа. Он подчеркнул необходимость избавить гражданское население от ужасов войны, особенно учитывая жестокие нападения Израиля на ни в чем не повинное гражданское население в секторе Газа", - сообщает WAFA.

В ходе беседы палестинский лидер выразил свою "признательность за роль и усилия Франциска в поддержке усилий по строительству мира в регионе и во всем мире".