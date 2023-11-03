Посол РФ в Швейцарии поблагодарил соотечественников, очистивших Суворовский мемориал

Сергей Гармонин также отметил вклад живущих и работающих в стране россиян в популяризацию культурно-исторического и духовного наследия России

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин поблагодарил соотечественников и швейцарцев, которые привели в порядок Суворовский мемориал в Андерматте, испачканный вандалами. Выступая в четверг в посольстве в Берне на приеме, посвященном Дню народного единства, он отметил, что Александр Суворов является частью истории Швейцарии, несмотря на захлестнувшую Конфедерацию волну антироссийских настроений. Видеозапись выступления Гармонина корреспонденту ТАСС предоставили в пресс-службе посольства.

"Волна антироссийских настроений захлестнула и Конфедерацию. Достаточно открыть любую местную газету, чтобы убедиться в этом, - сказал Гармонин. - Со своей стороны делаем все возможное, чтобы противостоять такому развитию, защитить права и законные интересы наших соотечественников. Рассчитываем при этом и на вклад различных ассоциаций наших соотечественников здесь, в Швейцарии".

Посол подчеркнул, что характерным примером деятельности, направленной на укрепление народного единства, является "сохранение совместной исторической памяти". В октябре "неизвестными вандалами был в очередной раз осквернен мемориал сподвижникам Александра Васильевича Суворова, 224-ю годовщину швейцарского похода которого мы отметили в этом году". "И вновь соотечественники совместно с неравнодушными местными гражданами и нашими друзьями-мотоциклистами из клуба "Ночные волки" практически на следующий день были на месте и очистили памятник, - отметил Гармонин. - Сегодня мы рады вновь приветствовать их в посольстве и еще раз выразить наши искренние слова благодарности и признательности за личный вклад в сохранение исторической памяти и укрепление народного единства". Посол подчеркнул, что Суворов "является не только не знавшим поражения русским полководцем, но и неотъемлемой частью истории Швейцарии, и этот факт невозможно замарать никакими красками".

Гармонин также отметил вклад соотечественников, живущих и работающих в Швейцарии, в популяризацию "богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, сбережение и продвижение позиций русского языка и литературы". "Вы остаетесь носителями русских традиций, передаете их своим детям и внукам, на деле вносите вклад в формирование объективного, непредвзятого образа нашей страны, - сказал посол. - Пользуясь случаем, хотел бы от всей души в очередной раз выразить всем вам нашу глубокую признательность за это".

Памятник в Андерматте

Суворовский монумент - высеченный в скале 12-метровый крест - находится на окраине Андерматта вблизи места знаменитой битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Он был сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 кв. м, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община. Ежегодно в 20-х числах сентября в рамках традиционных Суворовских дней у памятника проводится торжественная церемония возложения венков.

Швейцарский поход Суворова (10-27 сентября 1799 года по старому стилю) был предпринят с целью разгрома и изгнания из Гельветической республики французских войск.