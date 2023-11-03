Илон Маск заявил, что при помощи ИИ работа в будущем может стать необязательной

Предприниматель отметил, что у этого есть как хорошие, так и плохие стороны

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект может открыть дорогу к обществу изобилия, в котором необходимость работать исчезнет для большинства людей. Такое мнение выразил владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Существует потенциал для того, чтобы ИИ оказал в целом положительный эффект, создав общество изобилия, где не будет недостатка в товарах и услугах. Однако тут встает проблема джина из лампы, который может исполнить все ваши желания. Обычно такие сказки плохо заканчиваются", - сказал миллиардер, чью беседу с Сунаком транслировал телеканал Sky News. "Настанет момент, когда работа станет необязательной. У вас будет возможность работать ради личного удовлетворения, но ИИ сможет делать все. Не знаю, приятна или неприятна вам мысль об этом, тут есть и хорошие и плохие стороны", - добавил он.

Маск ожидает, что в будущем ИИ сможет решать подавляющее большинство интеллектуальных задач значительно лучше человека и преобразит устройство общества.

"У нас будет не безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход. ИИ хорошо скажется на образовании - он будет самым лучшим учителем", - сказал предприниматель, обратив внимание на то, что развитие технологии идет очень быстрыми темпами.

Маск, который является самым богатым человеком в мире, обладая состоянием в $218 млрд, посетил Великобританию, чтобы принять участие в организованном Сунаком международном саммите по безопасному использованию искусственного интеллекта. В ходе саммита 28 странами была принята декларация Блетчли. В ней представители США, Китая, ЕС, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии приветствовали международные усилия по изучению создаваемых ИИ рисков, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий, использующих искусственный интеллект. Кроме того, Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Сингапур, США, Франция, Южная Корея, Япония, Европейский союз, а также компании Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Mistral AI и Open AI договорились о совместном тестировании новых моделей ИИ до и после их вывода на рынок.