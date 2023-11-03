Россияне второй год подряд не получают японские ордена Восходящего солнца

Награды гражданам РФ перестали выдавать в 2022 году - тогда Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Представители России в 2023 году вновь не были удостоены японских орденов Восходящего солнца, следует из опубликованного по случаю Дня культуры постановления правительства Японии.

Ранее гражданам РФ на протяжении многих лет регулярно присуждались подобные ордена. Эта тенденция прекратилась в 2022 году, когда Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации вокруг Украины.

В общей сложности в этот раз наград были удостоены 4 075 граждан Японии и иностранцев. Среди них бывший лидер демократов в Сенате США Том Дэшл, специальный представитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов и экс-глава МИД Индонезии Хассан Вираюда.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Так, ордена получили альтист и дирижер Юрий Башмет, артист балета и хореограф Владимир Васильев, балерина Майя Плисецкая, дирижер Юрий Темирканов, физик Евгений Велихов.