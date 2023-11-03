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обновлено 3 ноября, 00:19
Палестино-израильский конфликт

МЧС России направило два самолета с гуманитарной помощью для сектора Газа

МЧС России/ ТАСС, архив
© МЧС России/ ТАСС, архив

В новый пакет помощи вошли лекарства, перевязочный материал и гемостатические средства, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа", - сказал представитель министерства. По его словам, общий вес гуманитарной помощи составляет 28 тонн, в нее входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал.

Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят российскую гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.

Ранее МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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