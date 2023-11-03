МЧС России направило два самолета с гуманитарной помощью для сектора Газа

В новый пакет помощи вошли лекарства, перевязочный материал и гемостатические средства, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа", - сказал представитель министерства. По его словам, общий вес гуманитарной помощи составляет 28 тонн, в нее входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал.

Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят российскую гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.

Ранее МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания.