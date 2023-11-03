В Приморье у вернувшегося в страну ребенка обнаружили первый в сезоне случай гриппа

По сведениям краевого управления Роспотребнадзора, сейчас в а регионе в основном регистрируют вирусы не гриппозной этиологии

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Первый в текущем сезоне случай гриппа обнаружили в Приморском крае у вернувшегося из-за границы ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Несмотря на то, что в Приморском крае длительное время сохраняется теплая погода, в крае обнаружен первый случай гриппа. Гриппа N3N2 обнаружен у ребенка, прибывшего из-за рубежа", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас в крае в основном регистрируются вирусы не гриппозной этиологии. Это риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, РС-вирусы, а также COVID-19.

В крае продолжается иммунизация от гриппа. Отечественная вакцина "Совигрипп" и "УльтриксКвадри", которую предлагают приморцам, содержит штаммы вирусов гриппа типа А/Н1N1, типа A/Н3N2 и типа B. Привито уже более 700 тыс. человек, из них почти 153 тыс. - дети. Общий охват населения вакцинаций от гриппа составил 40,1%.

При этом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Приморском крае за прошедшие три недели стабильно снижалась, хотя пока она остается выше уровня эпидпорога на 41,3%.