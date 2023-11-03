3 ноября, 01:48

На Сахалине рассказали, когда уйдет циклон с дождями

Погода в регионе начнет улучшаться к вечеру 3 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Циклон с дождями и ветром покинет территорию Сахалина в ночь на 4 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Уже к вечеру [3 ноября] погода начнет улучшаться, а ночью совсем придет в норму", - рассказали в управлении.

Циклон пришел на Сахалин с материка в ночь на пятницу. Он принес потепление и сильные дожди на юг острова и мокрый снег на север. Из-за непогоды в Татарском проливе временно закрылась паромная переправа между Сахалином и материком. 

Теги:
РоссияСахалинская областьКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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