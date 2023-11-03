В Благовещенске снегопад побил суточный рекорд 1920 года

Количество выпавшего за сутки снега составило 10,9 мм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Количество выпавшего снега в приамурском Благовещенске стало рекордным за последние 103 года. За сутки выпало 84% месячной нормы, сообщили в Амурском гидрометцентре.

"Рекордно много снега досталось столице Приамурья - за четверг 2 ноября суточное количество составило 10,9 мм (84% месячной нормы). Превышен рекорд столетней давности 2 ноября 1920 года с количеством 9,4 мм", - говорится в сообщении.

Также месячную норму осадков практически за сутки циклон перевыполнил в Михайловском и местами в Благовещенском районах. В Поярково (Михайловский район) зафиксировано 16 мм - 107% месячной нормы, в Сергеевке (Благовещенский район) 14,2 мм - 118 % нормы. На остальной территории юга области выпало от 50% до 90% месячной нормы.

Осадки шли в центральных и южных районах Приамурья из-за активности циклона, который пересек регион. Ранее циклон ожидался на территории региона 5-6 ноября, но сменил траекторию и теперь штормовая погода ожидается на юге Хабаровского края и Приморье с начала следующей недели.