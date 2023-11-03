3 ноября, 03:02

Верховный суд Алабамы разрешил впервые казнить заключенного с помощью чистого азота

AP Photo/ Sue Ogrocki, архив
© AP Photo/ Sue Ogrocki, архив

Кеннет Смит был осужден за заказное убийство женщины, передает телеканал Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Верховный суд штата Алабама разрешил казнить заключенного с помощью чистого азота. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

В августе прокуратура штата обратилась в местный суд, чтобы назначить дату казни для 58-летнего заключенного. Как отмечается, власти собираются его казнить, заставив дышать только азотом, что приведет к гипоксии.

Заключенный Кеннет Смит был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Смит и его сообщник за убийство получили $1 тыс. Сообщник Смита был казнен в 2010 году, уточняет телеканал.

По словам генпрокурора штата, семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".

Такой способ казни разрешен в трех американских штатах, но никогда ранее не применялся. Власти Алабамы разрешили использовать его только в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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