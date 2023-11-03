В Москве ожидаются туман и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман и до плюс семи градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.