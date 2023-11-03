Ашхабад вошел в "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО

Уточняется, что город оказался в программе по направлению "Дизайн"

АШХАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Столица Туркмении вошла в программу ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" по направлению "Дизайн". Об этом сообщил на заседании кабмина министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Он отметил, что работа в этом направлении началась в 2021 году и велась Туркменией совместно с профильными структурами, комитетами и международными экспертами ЮНЕСКО. Отмечается, что вышеназванный правовой статус присвоен Ашхабаду в связи с развитием города в соответствии с современными международными урбанистическими тенденциями.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что работа по преобразованию архитектурного облика города будет продолжена. Он поздравил ашхабадцев и всех туркменистанцев с этим замечательным событием.

10 лет назад, в 2013 году, Ашхабад был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире - тогда насчитывалось 543 новых здания, облицованных белым мрамором. Кроме того, попадания в Книгу удостоились несколько архитектурных объектов Ашхабада.

"Сеть творческих городов" ЮНЕСКО создана в 2004 году для содействия сотрудничеству между городами, которые определили творчество как стратегический фактор устойчивого городского развития. В 2020 году в программу включили четыре российских города: Ульяновск, Казань, Каргополь и Санкт-Петербург, в 2023 году - Великий Новгород.