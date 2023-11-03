В Москве рассказали о работе платформы "Электронный дом"

С помощью сервиса жильцы могут сообщать о неполадках в квартирах, подъездах или во дворах многоэтажек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 400 заявок по дому и двору ежедневно выполняются в Москве через платформу "Электронный дом". Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"В среднем более 400 заявок, отправленных жителями через платформу "Электронный дом", ежедневно выполняются в Москве. Пользователи платформы могут сообщать о неполадках в квартире, подъезде или во дворе многоквартирного дома", - сказал руководитель учреждения Александр Пищелко.

Отмечается, что за все время работы платформы решили более 110 тыс. вопросов по поводу уборки, свыше 60 тыс. - о работе лифтов, около 30 тыс. - относительно неисправных дверей в подъездах.

Сообщить о неполадках можно с помощью приложения или через сайт "Электронного дома". В личном кабинете нужно выбрать раздел "Заявки", создать обращение, выбрать адрес и заполнить форму. Система предложит выбрать один из шести объектов (двор, дом, квартира, крыша, подвал или подъезд), категорию и тему, добавить описание ситуации.

"К платформе "Электронный дом" подключились жители 99% многоквартирных домов столицы. Воспользоваться сервисами "Электронного дома" можно в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации в мобильном приложении или на сайте горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru. Платформа начала работу в ноябре 2020 года", - напомнили в пресс-службе.