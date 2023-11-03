Россия в октябре заняла первое место по турпотоку на Пхукет

За прошедший месяц остров посетили 62 тыс. россиян

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Россияне по итогам октября заняли первое место среди всех национальных групп туристов, посетивших таиландский остров Пхукет. Об этом сообщило иммиграционное бюро одноименной провинции Таиланда.

Всего за прошлый месяц остров посетили 62 тыс. граждан России, на втором месте КНР - 36,4 тыс., на третьем Австралия - 22,7 тыс., на четвертом Индия - 19,8 тыс., на пятом Германия - 13,5 тыс. Всего с начала этого года в международный аэропорт Пхукета прибыли порядка 600 тыс. россиян. Как отмечают местные власти, на самом деле посещающих таиландский остров российских граждан еще больше, поскольку невозможно подсчитать, сколько людей прибывает сюда рейсами из Бангкока и других таиландских городов.

Россияне второй месяц подряд удерживают лидерство среди национальных групп туристов, посещающих курортную провинцию. Так, в сентябре сюда приехали 40,2 тыс. граждан России, на втором месте была КНР - 37,3 тыс., на третьем Австралия - 21,1 тыс., на четвертом Индия - 19 тыс., на пятом Малайзия - 13 тыс.

Согласно данным Министерства туризма и спорта королевства, число прибывающих из РФ в Таиланд туристов за последние несколько недель возросло почти на 30% на фоне увеличения российскими авиакомпаниями частоты полетов в королевство из городов России.

С начала года Таиланд посетили более 22 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,6 млн. На втором месте оказался Китай (2,8 млн), на третьем - Южная Корея (1,3 млн), на четвертом - Индия (1,29 млн), на пятом - Россия (1,1 млн). До конца года, как ожидается, Таиланд посетят около 1,3 млн россиян. В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим партнером Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.