Депутат ГД предложил ввести ночные ограничения по уровню шума в апартаментах

Олег Леонов пояснил, что апартаменты не являются жилым помещением, на них не распространяются законы о тишине

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предлагает распространить санитарные правила о допустимом уровне шума в ночное время на апартаменты, используемые в качестве жилья. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Депутат пояснил, что сейчас апартаменты не являются жилым помещением и на них не распространяются законы о тишине.

"Согласно Санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" <…> установлены нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий, в том числе допустимый уровень шума помещений в период с 23 часов вечера до 7 часов утра. Однако указанные правила, согласно СанПину, действуют только в отношении жилых помещений, больниц и ряда других общественных зданий, но не в отношении нежилых помещений, к которым относятся апартаменты, в которых проживают граждане. В этой связи представляется целесообразным внести изменения в СанПин и распространить его действие на нежилые помещения, которые используются гражданами в качестве жилого помещения", - указал Леонов в обращении.

По его словам, в случае внесения данных изменений у граждан, проживающих в апартаментах, появится законная возможность требовать соблюдение санитарных правил и норм в части соблюдения допустимого уровня шума, как в жилых помещениях. "При этом у правоохранительных органов появятся законные основания привлекать к ответственности нарушителей", - добавил Леонов.