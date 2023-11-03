Собянин: III Московскую неделю интерьера и дизайна посетили больше 220 тыс. человек

Продукцию представили свыше 650 компаний, включая 30 зарубежных

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 220 тыс. человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, проходящую в Манеже. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Продукцию представили свыше 650 компаний, включая 30 зарубежных. Гости выставки могли купить многие товары для дома, в том числе мебель, текстиль, посуду, материалы для ремонта", - написал мэр.

Кроме того, часть экспозиции посвятили столичным компаниям. "Свои товары презентовали больше 80 участников программы поддержки местных производителей "Сделано в Москве", - добавил он.

Собянин отметил, что на сегодняшний день подписано 12 соглашений на общую сумму 15,6 млрд рублей, из масштабных - соглашение о сотрудничестве между фондом "Московский инновационный кластер" (МИК) и ОЭЗ "Доброград-1". МИК займется подбором потенциальных резидентов и инновационных решений для будущего мебельного кластера, подытожил мэр.

Впервые Московская неделя интерьера и дизайна прошла в столице с 1 по 6 ноября 2022 года и собрала более 170 тыс. участников, а сумма заключенных между предпринимателями соглашений, включая международные, составила около 5,6 млрд рублей. Вторую Московскую неделю интерьера и дизайна с 6 по 9 мая посетили более 250 тыс. человек, во время мероприятия было подписано 17 соглашений на общую сумму более 13,8 млрд рублей.