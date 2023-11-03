Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Темирканова

Президент отметил, что народный артист СССР был личностью неординарного масштаба

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народного артиста СССР Юрия Темирканова и отметил, что он был личностью неординарного масштаба. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уход Юрия Темирканова - огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба", - говорится в послании главы государства родным и близким Темирканова.

Путин отметил, что Темирканов полностью "посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний".

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил президент.

Темирканов умер 2 ноября в возрасте 84 лет.