"Молодая гвардия "Единой России" намерена в 2024 году включить в устав новые регионы РФ

По словам председателя организации Антона Демидова, молодые люди в новых регионах России отличаются патриотизмом, для них важна победа в спецоперации, они активно следят за успехами российских войск на фронте

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" в 2024 году проведет съезд, в ходе которого планирует включить в устав новые регионы РФ. Об этом сообщил ТАСС председатель организации Антон Демидов.

"Увеличился, действительно, актив [молодежи из новых регионов]. В следующем году планируем съезд, официально к себе в устав принять все эти территории. Думаю, что многие ребята отсюда в руководящий состав "Молодой гвардии" войдут. Надеюсь, по крайней мере, на это. Для нас было бы это очень важно", - сказал он.

По словам Демидова, молодые люди в новых регионах России отличаются патриотизмом, для них важна победа в спецоперации, они активно следят за успехами российских войск на фронте.

"Ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей у нас в рейтинге всероссийском сейчас одни из самых активных. Понятно, что они сейчас здесь мероприятий больше проводят, здесь у них много энергии. И у "Молодой гвардии" большая часть проектов направлена на поддержку воинов, работу с населением освобожденных территорий - это наш золотой актив", - отметил председатель.