По словам помощницы певицы Елены Чупраковой, неизвестно, сколько Алла Пугачева пробудет в России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева приехала в Москву 2 ноября, сколько она пробудет в России, неизвестно. Об этом ТАСС сообщила ее помощница Елена Чупракова.

"Приехала вчера", - сказала собеседница агентства. Отвечая на вопрос о том, сколько времени артистка планирует провести в Москве, помощница сказала, что "это неизвестно". "Мало ли по каким делам она приехала", - добавила она.

Ранее в Telegram-канале Baza сообщили, что Пугачева вернулась в Россию одна, мужа Максима Галкина с ней не было.

В мае 2023 года Пугачева прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль.