Поэты из Смоленска презентовали в Мелитополе гуманитарный проект "Русское слово"

По словам заведующей кафедрой Смоленского госуниверситета Ирины Романовой, поэтическая студия на базе университета поможет наладить связь с городом

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Презентация гуманитарного проекта "Русское слово" прошла на площадке мелитопольского парка "Россия - моя история". Ученые и литературоведы Смоленского государственного университета обменялись опытом с коллегами и подарили книги.

"Сегодня мы представляем смоленскую поэзию в Мелитополе. Мы подарили книги нашим слушателям, а также ряд изданий историческому парку "Россия - моя история". Мы приехали наладить контакты и сотрудничество в области образования, а также творческих связей и совместных проектов Смоленска и Мелитополя", - сообщила ТАСС основатель поэтической студии "Персона", заведующая кафедрой литературы и журналистики Смоленского госуниверситета Ирина Романова.

По словам собеседницы, смоленскому университету есть что предложить мелитопольским коллегам. "На базе Мелитопольского госуниверситета создана своя поэтическая студия, и наши коллеги им помогут в развитии и достижении целей. Молодые поэты Мелитополя услышат обратную связь", - отметила Романова.

В свою очередь, директор исторического парка "Россия - моя история" Андрей Маслов рассказал ТАСС, что готов взаимодействовать с коллегами из Смоленска. "Одна из идей - это создание на нашем сайте электронной библиотеки, где каждый посетитель сможет найти что-то для себя. Музеи выпускают свои литературные издания, и сегодня мы получили в дар от смоленского музея несколько интересных изданий, которые в будущем можно будет разместить на нашей интернет-площадке", - сказал Маслов.