В Тюмени зафиксировали первые случаи гонконгского гриппа

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевшие не были привиты против гриппа

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Три случая заражения гонконгским гриппом - типа А (H3N2) зафиксированы в Тюменской области, среди заболевших двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по региону.

"Первые случаи гриппа зарегистрированы в регионе. В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей. Заболевшие не были привиты против гриппа", - говорится в распространенном сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что прививочная кампания против гриппа продолжается, вакцинироваться можно в медицинских организациях по месту жительства. По последним данным, в Тюменской области привито около 57% населения. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Вирус А (H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 годах. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном людей пожилого возраста.