ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 78%

За неделю он снизился на 0,9 п.п.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 23 по 29 ноября, за неделю снизился на 0,9 п.п. и составляет 77,7%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,7% участников опроса (минус 0,9 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 0,2 п.п. и составляет 74,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,8% опрошенных (минус 1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,3% респондентов (минус 0,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% опрошенных (без изменений).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,2% (минус 0,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,9% (плюс 1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,1% (плюс 3,2 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,4% (минус 0,5 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,1% (минус 0,5 п.п.), КПРФ - 10,2% (плюс 0,3 п.п.), ЛДПР - 9,2% (минус 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,4% (минус 0,6 п.п.), "Новых людей" - 5,1% (плюс 0,6 п.п.).