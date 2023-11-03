Более 40 тыс. школьников прошли обучение по основам ИИ в онлайн-школе "Сириуса"

Согласно данным образовательного центра, больше всего учащихся по программам было из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 40 тысяч российских школьников за прошедший год прошли обучение в онлайн-школе "Сириус. Курсы" на программах по искусственному интеллекту, математике и программированию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"За прошедший год в онлайн-школе "Сириус. Курсы" 41 444 школьника прошли обучение на программах по искусственному интеллекту, математике и программированию", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным образовательного центра, больше всего учащихся по программам было из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.

В "Сириусе" напомнили, что проект по обучению школьников 7-11-х классов искусственному интеллекту и смежным дисциплинам реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Так, на странице "Навигатора "Сириуса" по искусственному интеллекту" учащиеся могут выстроить собственную траекторию обучения и пройти 19 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут им получить востребованные знания и навыки, выбрать направления развития и, возможно, даже определиться с будущей профессией. "Школьники, которые хотят закрепить полученные знания на практике, могут принять участие в проектных программах по ИИ в "Сириусе". Там они выбирают интересующую их тему и объединяются в команды из нескольких человек. Каждую команду сопровождает наставник - эксперт одной из крупнейших технологических компаний России", - добавили в пресс-службе.