В Свердловской области в план газификации включили более 100 тыс. домов

Большая часть этих домов находится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, поселке Белоярском, а также в Березовском, Бисертском, Ирбитском муниципальных образованиях и Нижнесергинском районе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 7 тыс. домов дополнительно включены в региональную программу газификации Свердловской области, их общее количество превысило 100 тыс. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. домов в план-график газификации. Соответствующие изменения внесены в областную программу газификации на 2021-2030 годы. <...> Таким образом, региональной программой, в которую в том числе входят мероприятия и объекты по социальной газификации, в общей сложности будет охвачено порядка 101 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, большая часть этих домов находится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, поселке Белоярском, а также в Березовском, Бисертском, Ирбитском муниципальных образованиях и Нижнесергинском районе.

Финансирование программы в Свердловской области осуществляется за счет внебюджетных средств Единого оператора газификации "Газпром газификация" в рамках заключенного Свердловской областью соглашения на общую сумму более 16 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков. Газ до участка подводится за счет средств Единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.