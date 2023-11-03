В Винницкой области подтвердили 219 случаев заражения гепатитом А

Источник инфицирования до сих пор не выявлен, сообщил руководитель отдела иммунизации центра общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Пашинный

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения гепатитом А в Винницкой области на западе Украины достигло 219. Источник инфицирования до сих пор не выявлен. Об этом сообщил руководитель отдела иммунизации центра общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Пашинный.

"На данный момент имеем подтвержденную вспышку вирусного гепатита А в Винницкой области. Имеем 219 подтвержденных случаев, на уровне области вводятся все средства реагирования", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, эпидемиологи продолжают искать источник заражения. "Отрабатываются версии, на данный момент не имеем финального понимания", - добавил он.

По состоянию на 2 ноября в больницах региона с подтвержденным диагнозом находились 111 человек, из них 22 ребенка. При этом Пашинный заявил, что вспышка в Винницкой области не связана со случаями, выявленными в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Первые случаи заболевания гепатитом А были зафиксированы в Винницкой области 16 октября, уже 24 октября сообщалось о 60 госпитализированных с подтвержденным диагнозом. 27 октября школы Винницы были переведены на дистанционное обучение. 30 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин охарактеризовал вспышку гепатита А как чрезвычайную ситуацию областного масштаба. 1 ноября первые случаи госпитализации с гепатитом А были зафиксированы в соседней Ивано-Франковской области. На следующий день с подозрением на заболевание гепатитом А госпитализировали 11 человек в Закарпатской области.