Путин направил приветствие участникам церемонии открытия Ассамблеи Русского мира

По словам президента, Ассамблея поспособствует международному гуманитарному сотрудничеству

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном мире", выразив уверенность в том, что форум поспособствует развитию международного гуманитарного сотрудничества.

"Убежден, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, профессиональных и личных контактов. Подчеркну - Россия всегда открыта для укрепления дружественного партнерства во всех сферах, для продвижения ценностей, которые нас объединяют", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что ассамблея, проходящая в преддверии Дня народного единства, давно стала доброй традицией. Москва вновь радушно принимает гостей форума, среди которых известные деятели культуры, дипломаты, ученые, преподаватели русского языка и литературы, представители общественных, религиозных, молодежных организаций, СМИ, друзья России из разных государств.

Участникам предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с популяризацией русского языка и литературы, укреплением русскоязычного информационного пространства, сбережением богатейшего, многогранного исторического, творческого, духовного наследия Русского мира, отметил Путин. Кроме того, их ждет насыщенная культурная программа, в том числе посещение выставки "Россия". Обширная, содержательная экспозиция выставки ярко демонстрирует достижения, успехи и самобытные традиции всех регионов страны, подчеркнул президент, пожелав участникам форума всего наилучшего.

Цель XV Ассамблеи Русского мира - обсудить проблемы сохранения ценностей, идеалов, базовых принципов Русского мира, продвижения русского языка и приумножения культурно-исторического наследия в условиях меняющегося мира.