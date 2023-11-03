На колесе обозрения "Солнце Москвы" 4 ноября пройдет световое шоу

Аттракцион высотой 140 м окрасится в фирменные цвета выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь открытия международной выставки-форума "Россия" окрасится в фирменные цвета мероприятия, увидеть световое шоу можно будет в вечернее время 4 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" станет дружественным объектом международной выставки-форума "Россия", которая состоится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. В честь открытия масштабной выставки аттракцион высотой 140 м окрасится в фирменные цвета мероприятия", - сказали в пресс-службе, уточнив, что увидеть праздничное шоу сможет любой желающий 4 ноября в вечернее время.

Отмечается, что с 9 ноября 2023 года до 14 января 2024 года на международной выставке-форуме "Россия" пройдут Дни регионов. Помимо экспозиции на ВДНХ, 27 и 28 ноября Пермский край организует интерактивную презентацию на городском променаде "Солнца Москвы" и в кабинах колеса обозрения. На территории паркового пространства посетители увидят шесть автомобилей "Москвич", в салоне которых можно будет прослушать саунд-спектакль, основанный на историях москвичей, которые родились и жили раньше в Пермском крае. Он также будет доступен и в кабинах колеса обозрения "Солнца Москвы".

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.