В Москве стартует молодежный чемпионат по технологическому предпринимательству

Третий год подряд чемпионат вовлекает молодежь в научно-техническую деятельность, помогает школьникам и студентам найти финансирование для своих идей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Набор участников молодежного чемпионата "Технолидеры Москвы" начался в столице, заявку можно подать онлайн до 10 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"К участию приглашают юных инноваторов. Они подготовят презентацию своих проектов и бизнес-планы, освоят азы публичных выступлений. Заявку можно подать онлайн до 10 ноября включительно", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, третий год подряд чемпионат вовлекает молодежь в научно-техническую деятельность, помогает талантливым ребятам найти финансирование для своих идей. Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку.

Уточняется, что чемпионат "Технолидеры Москвы" входит в список интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации на 2023-2024 учебный год для определения детей с выдающимися способностями. Этот статус обеспечивает победителям и призерам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

По регламенту в чемпионате могут участвовать разработчики и инженеры из Москвы и регионов. В состав команды должно входить от двух до шести человек. Заявку можно подать в школьный (13-18 лет) или студенческий (18-23) треки. Обязательным условием является наличие прототипа разработки или минимальной рабочей версии (MVP, Minimal Viable Product).