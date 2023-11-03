На выставке "Россия" разыграют тур по Горному Алтаю и ски-пасы на курорты

В День Республики Алтай пройдет квест-викторина на знание фактов о регионе

ТАСС, 3 ноября. Тур "Большой Алтай" и ски-пасы на курорты "Телецкий" и "Манжерок" разыграют в День Республики Алтай на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"В День Республики Алтай состоится квест-викторина на знание фактов о регионе в павильоне 75. Главным призом станет тур "Большой Алтай" на пять дней, также будет разыграно 25 однодневных ски-пасов от всесезонного курорта "Манжерок" и 10 ски-пасов от горнолыжного комплекса "Телецкий", - сказал он.

В рамках тура гости региона увидят реку Катунь, а также живописные скалы, которые называют "Зубами дракона". В рамках экскурсии также предстоит знакомство с творчеством местных жителей и игра на музыкальных инструментах алтайцев. Помимо этого, гостей республики отправят в путешествие по одной из самых красивейших трасс мира - Чуйскому тракту, познакомят с красотами горных хребтов и озер, покажут места силы и святилища алтайцев.

По словам Максимова, в рамках выставки-форума запланирована и культурная программа, благодаря которой посетители мероприятия смогут проникнуться этнической составляющей региона.

"Зрители соприкоснутся с уникальным фольклором, танцами, песнями, горловым пением алтайского народа, отражающими мифы и легенды, величие и красоту природы и настоящую "душу Алтая", которую живописно и искусно продемонстрируют на сцене артисты театра "Алтам". Коллектив представит разные стили и направления национальной хореографии. На сцене оживут картины героического эпоса, шаманских камланий, обряды, мифы и сказания", - добавил Максимов.

В музее кино представят фильм "Тропа", основанный на реальных событиях. В центре сюжета история семейной пары, которая живет в горах Алтая. Мужчина, одержимый идеей прорубить тропу через скалы, уходит в горы. В это время его супруга уверена, что тропа - путь в никуда. Так, героям все сложнее сохранить семейную идиллию. После показа фильма состоится встреча с режиссером Михаилом Кулунаковым.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.