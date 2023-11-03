Собянин: число поездок на электробусах в Москве выросло с начала года на 17%

Мэр Москвы также рассказал, что в городе строят электробусные парки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 100 млн поездок совершено на столичных электробусах с начала года. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Свыше 100 млн раз проехали пассажиры на электробусах с начала года. Это почти на 17% больше, чем за тот же период 2022 года", - написал мэр.

Он отметил, что один из самых популярных маршрутов - т74, запущенный в этом году от МЦД Курьяново до метро "Кузьминки". Ежедневно на нем совершается больше 8,7 тыс. поездок.

"Продолжим развивать экологичный транспорт. По городу уже курсируют свыше 1 250 инновационных электробусов. Всего до конца 2024 года поступит 1,2 тыс. машин", - добавил Собянин.

Мэр рассказал, что в городе строят электробусные парки. "В июле 2022 года такой открыли в ТиНАО, спустя год - в Митино. Сейчас готовимся к запуску третьего электробусного парка в районе Новокосино", - заключил он.