Мишустин направил приветствие участникам XV Ассамблеи Русского мира

Премьер-министр отметил, что "национальное согласие и борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XV Ассамблеи Русского мира, отметив, что сегодня национальное согласие и борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение. И, конечно, как никогда актуально звучит центральная тема ассамблеи - "Миссия русского слова в многополярном мире", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина отметил, что форум, где собрались известные ученые, учителя, деятели культуры, руководители молодежных и общественных организаций из разных государств для обсуждения вопросов преподавания русского языка, является значимым событием. Ведь русский язык объединяет не только народы РФ, но и соотечественников, проживающих за рубежом, а также всех, кто любит Россию, стремится изучать отечественную культуру, историю, литературу. "2023 год объявлен в странах СНГ Годом русского языка. Это подчеркивает, насколько значимым средством коммуникации он является", - подчеркнул премьер-министр.

Защита, сохранение и популяризация родного языка является одной из главных задач государственной политики. В этом направлении большую работу ведет фонд "Русский мир", заметил Мишустин. "В настоящее время в 70 странах действуют центры и кабинеты русского языка, реализуются масштабные образовательные и культурно-просветительские проекты, проводятся конференции и симпозиумы, издаются современные учебные пособия. Многое делается для противодействия попыткам фальсификации истории", - рассказал глава правительства.

Мишустин пожелал участникам ассамблеи плодотворных дискуссий, осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

Фонд "Русский мир" создан указом президента РФ от 21 июня 2007 года в целях "популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры". Цель XV Ассамблеи Русского мира - обсудить проблемы сохранения ценностей, идеалов, базовых принципов Русского мира, продвижения русского языка и приумножения культурно-исторического наследия в условиях меняющегося мира.