Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог

При осадках и наступлении заморозков к работе готовы более 3,5 тыс. единиц специализированной техники

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области перешли на зимнее содержание дорог, для обслуживания подготовлено более 3,5 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожники Подмосковья уже перешли на зимнее содержание муниципальных и региональных дорог. Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырем погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки - противогололедная обработка, очистка асфальтобетона, тротуаров, обочин и очистка грунтовых дорог. Также отмечу, что мы учли опыт прошлой зимы и взяли на контроль более 10 "горячих" точек в подмосковных жилых комплексах, где наблюдались проблемы с общественным транспортом из-за осадков", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ведется работа по погодным условиям, при осадках и наступлении заморозков к работе готовы более 3,5 тыс. единиц специализированной техники. Кроме того, подготовлено около 1,7 млн тонн противогололедных материалов, организовано свыше 300 мест для складирования снега.