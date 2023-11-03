В Якутске прошли первые республиканские соревнования по зимнему плаванию

Соревнования посвящены 100-летию физкультурного движения в регионе

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Первые республиканские соревнования по зимнему плаванию состоялись в столице Якутии, сообщила ТАСС представитель организаторов мероприятия Светлана Андреева. Мероприятие состоялось в 20-градусные морозы, согласно данным Якутского гидрометцентра.

"В Якутске на территории городского пляжа состоялись первые республиканские соревнования по зимнему плаванию. Всего приняли участие девять спортсменов на дистанциях 25 и 50 м в трех возрастных группах", - рассказала Андреева.

Она отметила, что все участники - опытные экстремалы, которые на протяжении многих лет занимаются этим видом спорта. В этом году соревнования посвящены 100-летию физкультурного движения в Якутии.

Мероприятие прошло на открытой воде. Одним из организаторов соревнований выступила общественная организация "Федерация зимнего плавания Республики Саха (Якутия) - Саха моржи". Она создана в прошлом году и насчитывает около 40 участников. Как сообщил ТАСС председатель федерации Николай Софронеев, были запланированы две дистанции для участников в 25 и 50 м вольным стилем, участников разделили на группы: до 39 лет, от 39 до 54 лет, от 55 лет и выше. Прорубь подготовили на одного человека с учетом обеспечения безопасности участников протяженностью в 12,5 м. Для участников была организована теплая палатка, присутствовали медики и оперативные службы.