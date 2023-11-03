Насельники Киево-Печерской лавры пока не обращались с просьбой приютить их в Белоруссии

Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин сообщил, что БПЦ готова помочь "не только насельникам лавры, но и других монастырей Украины, чтобы они имели возможность продолжать свое монашеское священническое служение"

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белорусская православная церковь (БПЦ) пока не получала просьб от насельников Киево-Печерской лавры с просьбой приютить их в республике. Об этом сообщил патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин.

"Пока таких пожеланий не было высказано. Думается, что не так просто оставлять лавру, где многое близко и дорого. И думаю, что насельники будут держаться до последней возможности", - сказал он журналистам перед проходящим в Палате представителей Национального собрания Белоруссии заседания круглого стола, посвященного изменению законов по вопросам деятельности религиозных организаций.

Митрополит подчеркнул, что БПЦ готова помочь "не только насельникам лавры, но и других монастырей Украины, чтобы они имели возможность продолжать свое монашеское священническое служение".

Экзарх отметил, что БПЦ по внешней политике "высказывает свое мнение по волнующим вопросам, молится о мире во всем мире". "Позиция государства также выражена как забота о мире и восстановлении справедливости, и чтобы мир восстановился на украинской земле и в Палестине. Мы поддерживаем эти начинания со стороны нашего государства, других государств. Правда божия должна восторжествовать", - сказал Вениамин.

О готовности приютить изгоняемых украинскими властями монахов Киево-Печерской лавры Синод Белорусской православной церкви заявил в начале июля.