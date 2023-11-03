Турчак назвал темпы догазификации в Псковской области неудовлетворительными

Первый заместитель председателя Совета Федерации отметил, что низкий процент подключений к газовым сетям обусловлен недостаточной работой с населением

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Программа социальной догазификации в Псковской области исполняется неудовлетворительно: регион имеет один из самых низких показателей в стране по числу домовладений, подключенных к газу. На данный момент их количество составляет лишь 13% от объема заключенных договоров, сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе заседания регионального штаба по догазификации Псковской области.

"В Псковской области один из самых низких по стране процентов полностью подключенных домов. Цифра: всего 13% от заключенных договоров, [средний по стране] показатель на сегодняшний день 39%. Это ничтожно мало. <...> Поэтому давайте мобилизуемся и выполним те решения, которые принимаются нами", - сказал Турчак.

Он также добавил, что в целом по стране от граждан принято более 1 млн заявок, заключено более 1 млн договоров, газовые сети подведены до границ 750 тыс. земельных участков. В Псковской области, по оценке Андрея Турчака, низкий процент подключений к газовым сетям обусловлен недостаточной работой с населением. "Люди просто не знают о возможности компенсации расходов. Надо отметить недостаточную активность регионального отделения "Единой России", - сказал Турчак.

Он также отметил, что по поручению президента РФ программа догазификации распространяется на социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. "По результатам инвентаризации, которую провели в Псковской области, выявили только 11 вошедших в программу таких объектов. У нас большой регион, большая развитая сеть социальных учреждений. Не могу поверить, что 11 больниц, поликлиник, школ, детских садов попадают под эту программу", - добавил Турчак.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, на данный момент в Псковской области заключены договоры с жителями по 98% поданных заявок. "В этой части оператор наладил системную работу, никаких нареканий нет. Также довольно много договоров, которые формально исполнены: газопровод доведен до границ почти 13 тыс. земельных участков. Отдельно хочу отметить, что работы по догазификации в полном объеме не завершены ни в одном муниципальном образовании", - сказал глава региона.

При этом, добавил Ведерников, сложности с динамикой подключения к газовым сетям связаны с нехваткой строительных бригад. "Главной проблемой, которую отмечают главы муниципальных образований и подтверждает руководство АО "Газпром газораспределение Псков", является недостаточное количество строительных бригад для проведения работ внутри земельных участков. Число жалоб от жителей на эту тему растет. <..> Прошу рассмотреть возможность увеличения количества бригад", - отметил губернатор.